Путин рассказал, что нужно для успеха России

Для успеха России мало только одного патриотического настроя, необходимы и специалисты, заявил глава государства Владимир Путин. В ходе заседания Совета по науке и образованию президент призвал уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность любящего Родину человека.

"Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", — подчеркнул российский лидер.