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8 февраля, 14:38

Путин рассказал, что нужно для успеха России

Путин: Для успеха РФ только патриотического настроя мало, необходимы специалисты

Для успеха России мало только одного патриотического настроя, необходимы и специалисты, заявил глава государства Владимир Путин. В ходе заседания Совета по науке и образованию президент призвал уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность любящего Родину человека.

"Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", — подчеркнул российский лидер.

Путин: Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по указке врага
Путин: Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по указке врага

В ходе заседания Путин также отметил, что производители не должны чувствовать себя чужими на своём же рынке. Президент призвал создать для них хорошие условия.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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