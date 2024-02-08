Путин рассказал, что нужно для успеха России
Путин: Для успеха РФ только патриотического настроя мало, необходимы специалисты
Для успеха России мало только одного патриотического настроя, необходимы и специалисты, заявил глава государства Владимир Путин. В ходе заседания Совета по науке и образованию президент призвал уделять внимание всем предметам, которые формируют полноценную личность любящего Родину человека.
"Но нам нужны специалисты в каждой области, просто одного патриотического настроя недостаточно для того, чтобы страна была успешной. Нужно и то и другое, поэтому конечно, нам нужны специалисты", — подчеркнул российский лидер.
В ходе заседания Путин также отметил, что производители не должны чувствовать себя чужими на своём же рынке. Президент призвал создать для них хорошие условия.