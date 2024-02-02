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2 февраля, 14:21

Путин: Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по указке врага

Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по заказу врага, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. Глава государства признал, что всегда есть те, кто "чем-то злоупотребляет", однако это не может подорвать саму идею любви к Родине.

"Поэтому тот, кто старается оболгать любовь к Родине, — тот или не понимает, что он делает, либо делает сознательно по заказу нашего противника", — добавил российский лидер.

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Напомним, сегодня, 2 февраля, Владимир Путин прибыл в Тулу. На данный момент глава государства встречается с участниками форума "Всё для победы!" и успел сделать ряд важных заявлений. В частности, он отметил героизм врачей, помогающих бойцам на передовой, и потрясся рвением россиян помогать фронту всем, чем можно.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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