Путин: Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по указке врага

Против патриотизма выступают либо от непонимания, либо по заказу врага, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками форума "Всё для победы!" в Туле. Глава государства признал, что всегда есть те, кто "чем-то злоупотребляет", однако это не может подорвать саму идею любви к Родине.