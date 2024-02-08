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8 февраля, 14:20

Путин: Производители РФ не должны чувствовать себя чужими на российском рынке

Производители не должны чувствовать себя чужими на собственном рынке, в России нужно создать для них хорошие условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определённые вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", — указал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, изначально в условиях санкционного давления принимались решения для того, чтобы закрыть все существующие пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. В связи с этим создавались благоприятные условиях для иностранных партнёров, пояснил Путин.

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А ранее Life.ru писал, что в России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6%. По информации статистиков, объём ВВП в текущих ценах — 171,041 триллиона рублей.

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Kremlin.ru

Дарья Нарыкова
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