Путин: Производители РФ не должны чувствовать себя чужими на российском рынке

Производители не должны чувствовать себя чужими на собственном рынке, в России нужно создать для них хорошие условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определённые вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", — указал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.

По словам главы государства, изначально в условиях санкционного давления принимались решения для того, чтобы закрыть все существующие пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. В связи с этим создавались благоприятные условиях для иностранных партнёров, пояснил Путин.