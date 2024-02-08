Путин: Производители РФ не должны чувствовать себя чужими на российском рынке
Производители не должны чувствовать себя чужими на собственном рынке, в России нужно создать для них хорошие условия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас есть возможность и необходимость поправить здесь определённые вопросы, связанные с регулированием, с тем, чтобы и наши производители чувствовали себя не чужими на этом празднике жизни, поэтому надо, конечно, это сделать. Надо предпринять необходимые шаги", — указал российский лидер на заседании Совета по науке и образованию.
По словам главы государства, изначально в условиях санкционного давления принимались решения для того, чтобы закрыть все существующие пробелы, чтобы рынок был заполнен необходимым оборудованием. В связи с этим создавались благоприятные условиях для иностранных партнёров, пояснил Путин.
А ранее Life.ru писал, что в России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6%. По информации статистиков, объём ВВП в текущих ценах — 171,041 триллиона рублей.