Стало известно, на сколько вырос ВВП России за год

В России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6%. Об этом заявили в Росстате в среду, 7 февраля.

Согласно данным статистиков, объём ВВП в текущих ценах — 171,041 триллиона рублей. При этом индекс-дефлятор валового внутреннего продукта за 2023 год по отношению к ценам 2022-го поднялся на 6,3%.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, первая оценка Росстата роста экономики России в 2023 году практически совпала с оперативной оценкой ведомства.

"В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос", — приводит слова Решетникова пресс-служба министерства.

Глава ведомства добавил, что рост потребительной активности обеспечило увеличение доходов граждан на 4,6% в реальном выражении. Главным фактором стала выросшая оплата труда работников, но также важен рост предпринимательских доходов, который составил почти четверть в годовом выражении.