Стало известно, на сколько вырос ВВП России за год
Росстат: ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,6%
В России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6%. Об этом заявили в Росстате в среду, 7 февраля.
Согласно данным статистиков, объём ВВП в текущих ценах — 171,041 триллиона рублей. При этом индекс-дефлятор валового внутреннего продукта за 2023 год по отношению к ценам 2022-го поднялся на 6,3%.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, первая оценка Росстата роста экономики России в 2023 году практически совпала с оперативной оценкой ведомства.
"В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос", — приводит слова Решетникова пресс-служба министерства.
Глава ведомства добавил, что рост потребительной активности обеспечило увеличение доходов граждан на 4,6% в реальном выражении. Главным фактором стала выросшая оплата труда работников, но также важен рост предпринимательских доходов, который составил почти четверть в годовом выражении.
Как ранее сообщал Life.ru, в конце января Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста российской экономики. В докладе говорилось, что ВВП страны может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м.
ТАСС / Виталий Невар