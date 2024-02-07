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7 февраля, 17:00

Стало известно, на сколько вырос ВВП России за год

Росстат: ВВП РФ по итогам 2023 года увеличился на 3,6%

В России уровень валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам прошлого года увеличился на 3,6%. Об этом заявили в Росстате в среду, 7 февраля.

Согласно данным статистиков, объём ВВП в текущих ценах — 171,041 триллиона рублей. При этом индекс-дефлятор валового внутреннего продукта за 2023 год по отношению к ценам 2022-го поднялся на 6,3%.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, первая оценка Росстата роста экономики России в 2023 году практически совпала с оперативной оценкой ведомства.

"В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы — потребительский и инвестиционный спрос", — приводит слова Решетникова пресс-служба министерства.

Глава ведомства добавил, что рост потребительной активности обеспечило увеличение доходов граждан на 4,6% в реальном выражении. Главным фактором стала выросшая оплата труда работников, но также важен рост предпринимательских доходов, который составил почти четверть в годовом выражении.

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Как ранее сообщал Life.ru, в конце января Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по темпам роста российской экономики. В докладе говорилось, что ВВП страны может увеличиться на 2,6% в 2024 году и на 1,1% в 2025-м.

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ТАСС / Виталий Невар

Никита Осипов
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