Путин: Индексация соцвыплат с 1 февраля затронула уже 20 миллионов россиян
С 1 февраля свыше 40 социальных выплат в РФ проиндексированы на 7,4%, это коснулось уже порядка 20 миллионов человек, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, материнский капитал на первого ребёнка теперь составляет 630 тысяч рублей, а на второго — 833 тысячи. Глава государства также отметил, что с 1 января на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ), достигнув отметки в 19 242 рубля.
"На 7,5% увеличено единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, а также страховая пенсия у 31 миллиона неработающих пенсионеров", — добавил Путин в ходе совещания с членами кабмина.
Как сообщал Life.ru, 25 января премьер Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление правительства об индексации более 40 соцвыплат с 1 февраля. Речь идёт в том числе о ежемесячных выплатах инвалидам, ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий, чернобыльцам и Героям России.
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