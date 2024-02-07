Путин: Индексация соцвыплат с 1 февраля затронула уже 20 миллионов россиян

С 1 февраля свыше 40 социальных выплат в РФ проиндексированы на 7,4%, это коснулось уже порядка 20 миллионов человек, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, материнский капитал на первого ребёнка теперь составляет 630 тысяч рублей, а на второго — 833 тысячи. Глава государства также отметил, что с 1 января на 18,5% вырос минимальный размер оплаты труда (МРОТ), достигнув отметки в 19 242 рубля.