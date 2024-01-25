Более 20 миллионам россиян проиндексируют выплаты с 1 февраля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что подписал постановление правительства об индексации более 40 социальных выплат с 1 февраля текущего года.

Размер ряда пособий и компенсаций увеличится на 7,4%. Речь идёт, в частности, о ежемесячных выплатах инвалидам, ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий, чернобыльцам и Героям России. Повысится и ряд выплат семьям с детьми. Так, единовременное пособие при рождении ребёнка составит 24,6 тысячи рублей, размер маткапитала на первого ребёнка увеличится с 586,9 тысячи до 630,4 тысячи рублей, а на второго и последующих детей — с 775,6 тысячи до почти 834 тысяч рублей.

"В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства без проволочек", — уточнил Михаил Мишустин.