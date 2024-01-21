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21 января, 00:24

В России могут начать выплачивать пособия самозанятым

"Известия": Минтруд планирует индексировать пенсии и платить пособия самозанятым

Тех самозанятых, которые уплачивают добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из списка работающих граждан. С таким предложением выступило Министерство труда и соцзащиты России, пишет газета "Известия". Эта мера позволит проиндексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия.

Соответствующие поправки предлагается внести в 29-ю статью Федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Таким образом пенсии самозанятых будут индексироваться так же, как и у неработающих пенсионеров. Кроме того, самозанятые будут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом либо нетрудоспособным человеком. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

По данным министерства, эти меры нужны, чтобы самозанятым не приходилось выбирать между увеличением размера пенсии в будущем, уплачивая взносы в добровольном порядке, и индексацией уже получаемой выплаты.

"Во многих странах придумывают различные "плюшки" для привлечения средств самозанятых, и в этой связи их индексация и частичное перенаправление в накопительную пенсионную часть — минимальное, что можно сделать в России", — пояснил член комиссии Государственного совета РФ, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин.

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Анатолий Симоненко
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