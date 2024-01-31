В Госдуме предостерегли от рискованного способа повысить пенсию

Людям предпенсионного возраста не стоит фиктивно увольняться и трудоустраиваться через некоторое время в ту же организацию на ту же должность, чтобы индексировать пенсию. Такой совет дал депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, повышения пенсии при таких махинациях приходится ждать месяцами.

"Для сотрудника при фиктивном увольнении есть свои риски — никакой гарантии трудоустройства на ту же позицию с тем же заработком. Кроме того, перед возвращением на работу пенсионер дожидается индексации, а иногда это занимает несколько месяцев: потерю рабочего времени, заработной платы и стажа за это время никто не компенсирует. Поэтому важно посчитать, насколько "выгодно" это увольнение", — рассказал он в беседе с NEWS.ru.