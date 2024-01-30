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Названы 7 дополнительных льгот, которые могут получить пенсионеры в России

Депутат Чаплин: С 70 лет пенсионерам доступна скидка 50% на оплату капремонта

30 января, 06:00
С 70 лет пенсионерам доступна скидка 50% на оплату капремонта. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

С 70 лет пенсионерам доступна скидка 50% на оплату капремонта. Обложка © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Для пенсионеров доступен ряд льгот, правда, граждане не всегда знают об этом, а местные структуры часто не уведомляют людей старшего поколения о таких возможностях. Семь дополнительных льгот, которые могут получить пенсионеры в России, Лайфу перечислил депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

1. Освобождение от налога на имущество одного объекта: квартиры, дома, гаража и хозяйственной постройки до 50 кв. метров.

2. Вычет по земельному налогу для участка шесть соток, а если участок менее шести соток, то налог платить не придётся вовсе. Но если участок более шести соток, то налогом облагается только разница.

3. Работающие пенсионеры ежегодно имеют право брать до 14 календарных дней отпуска за свой счёт, а пенсионеры с инвалидностью — до 60 дней.

4. Работающие пенсионеры вправе требовать два дня в год на диспансеризацию, причём эти дни считаются выходными и оплачиваются.

5. Пенсионерам доступен перенос остатка имущественного вычета на предыдущие периоды, если жильё куплено после выхода на пенсию, а право на вычет ещё не было использовано. Доступен возврат НДФЛ за три предыдущих года. Чаплин приводит пример: если выход на пенсию и покупка жилья были в 2023 году, значит, вернуть налог можно за 2020, 2021, 2022 годы.

6. Для пенсионеров, достигших возраста 70 лет, доступна скидка на оплату капремонта в размере 50%, а пожилым людям старше 80 лет — 100%. Эту льготу можно получить, если пенсионер не работает и живёт один либо с другим неработающим пенсионером или инвалидами I и II группы.

7. Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, доступна компенсация расходов на проезд к месту отдыха.

Все эти услуги можно оформить через "Госуслуги" или МФЦ, напомнил депутат.

В России предложили создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров
В России предложили создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров

А ранее Лайф рассказывал, стоит ли держать пенсию на вкладе, как обезопасить и преумножить деньги.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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