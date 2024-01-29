В России предложили создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров

Российских пенсионеров стоит включить в проект "Пушкинская карта" или создать для них аналогичную программу. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, направив соответствующее обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, пишет RT.

При этом, по словам депутата, вопрос о расширении списка граждан, которые могли бы участвовать в этом проекте, уже не раз поднимался.

"Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодёжи", — пояснил Крупник.

Ещё один вариант, по его словам, — включить граждан преклонного возраста в альтернативную программу. Реализация этой идеи поможет социализировать российских пенсионеров, повысить их вовлечённость в общественную и культурную жизнь страны.