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28 января, 23:19

В России предложили создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров

Депутат Крупник: "Пушкинской картой" должны начать пользоваться и пенсионеры

"Пушкинские карты" предлагают выдавать и пенсионерам. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

"Пушкинские карты" предлагают выдавать и пенсионерам. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Российских пенсионеров стоит включить в проект "Пушкинская карта" или создать для них аналогичную программу. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, направив соответствующее обращение на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой, пишет RT.

При этом, по словам депутата, вопрос о расширении списка граждан, которые могли бы участвовать в этом проекте, уже не раз поднимался.

"Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодёжи", — пояснил Крупник.

Ещё один вариант, по его словам, — включить граждан преклонного возраста в альтернативную программу. Реализация этой идеи поможет социализировать российских пенсионеров, повысить их вовлечённость в общественную и культурную жизнь страны.

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Напомним, что "Пушкинская карта" — это программа культурного просвещения для людей в возрасте от 14 до 22 лет, которые проживают в России. Она была презентована в конце августа 2021-го. К сентябрю прошлого года в Санкт-Петербурге ею обзавелось более полумиллиона горожан.

Анатолий Симоненко
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