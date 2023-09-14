"Пушкинской картой" обзавелось уже более полумиллиона петербуржцев

"Пушкинская карта" становится всё более популярна среди жителей Северной столицы. Ею обзавелись уже более полумиллиона петербуржцев в возрастном диапазоне от 14 до 22 лет. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире передачи "Петербург — город решений", отметив, что за два года своего существования проект доказал свою успешность.

"Президентский проект реализуется в Петербурге очень активно, и самое главное, что можно сказать: проект стал любимым горожанами. Ходят очень активно, мы среди своих театров ведём рейтинг, лидирует Михайловский театр из тех, что подведомственны Комитету по культуре. Среди музеев у нас "Манеж", — сообщил заместитель губернатора в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Кроме того, Пиотровский раскрыл детали исполнения региональных программ, входящих в состав профильного национального проекта "Культура", который был создан по предложению президента России Владимира Путина. В его рамках была проведена реставрация нескольких театров Северной столицы: театра Ленсовета, театра имени Акимова, Детского театра "На Неве", "Приюта комедианта" и прочих.

На обеспечение нацпроекта из бюджета выделили 800 миллионов рублей, в том числе для закупки нового оборудования в культурные учреждения. К слову, театры вовсю готовятся к началу нового сезона. Александринский театр уже готов предложить зрителям сразу несколько премьер, которые будут показаны в рамках 17-го Международного фестиваля.