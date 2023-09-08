В России может появиться спортивный аналог "Пушкинской карты"

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с предложением создать платёжную карту для социально незащищённых групп граждан, с помощью которой они смогут оплачивать расходы на спорт. Письмо с соответствующим запросом она направила на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В обращении, копия которого есть в распоряжении RT, Лантратова напоминает о словах президента РФ Владимира Путина, сказанных в октябре 2021 года на собрании Совета по развитию физической культуры и спорта. Тогда российский лидер заявил, что приоритетом государственной спортивной политики является приобщение молодёжи к занятиям физкультурой.

Исследования ВОЗ показали, что в промежутке с 2000 по 2016 год у российских детей наблюдался дефицит физической активности. Кроме того, статистика Минздрава РФ показывает, что частота постановки диагноза "ожирение" подросткам страны увеличилась в шесть раз за 20 лет.

По мнению Лантратовой, одной из причин этих негативных тенденций является недостаточная доступность спорта для молодёжи. Часть семей попросту не может позволить себе приобретать спортивный инвентарь из-за его высокой стоимости, считает она.

Автор инициативы объяснила, что создание специальной карты может стать решением проблемы для малоимущих и многодетных семей, где есть дети в возрасте от пяти до 18 лет. Такими картами можно было бы оплачивать приобретение спортивных принадлежностей и занятия в спортивных секциях, а работать они могут по тем же принципам, что и уже выпущенные "Пушкинские карты", и будут пополняться раз в год из государственного бюджета.

"На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодёжного спорта в РФ", — сказано в направленном к премьер-министру письме.

Парламентарий рассказала, что льготной карте для оплаты покупок и услуг из сферы спорта могут дать название в честь выдающихся российских спортсменов. Сама она предложила кандидатуры футбольного голкипера Льва Яшина и хоккеиста Валерия Харламова.