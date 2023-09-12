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12 сентября, 15:36

Дудергофский канал в Петербурге проверяют на наличие взрывоопасных предметов

В Петербурге начали комплексную работу по очистке Дудергофского канала

В Петербурге приступили к комплексной работе по очистке Дудергофского канала в Красносельском районе, пролегающего вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Сейчас процедура находится на стадии подготовки: специалисты убеждаются, что в канале нет ничего взрывоопасного, а водолазы поднимают со дна крупный мусор. После этого к уборке приступит техника: с помощью специального земснаряда (судно технического флота для донных работ) со множеством черпаков участок русла протяжённостью в 1200 метров очистят от отложений на дне. Работы будут проводиться до следующего года.

Дудергофский канал — это важная водная артерия Северной столицы, благодаря которой был построен один из районов города. Канал был прорыт в 70-х годах прошлого века для отвода вод из нескольких рек. Имя он получил от речки Дудергофки, которая протекала на его месте до середины ХХ века.

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ТАСС / Сергей Петров

Юрий Лысенко
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