Дудергофский канал в Петербурге проверяют на наличие взрывоопасных предметов
В Петербурге начали комплексную работу по очистке Дудергофского канала
В Петербурге приступили к комплексной работе по очистке Дудергофского канала в Красносельском районе, пролегающего вдоль улицы Катерников и Петергофского шоссе. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Сейчас процедура находится на стадии подготовки: специалисты убеждаются, что в канале нет ничего взрывоопасного, а водолазы поднимают со дна крупный мусор. После этого к уборке приступит техника: с помощью специального земснаряда (судно технического флота для донных работ) со множеством черпаков участок русла протяжённостью в 1200 метров очистят от отложений на дне. Работы будут проводиться до следующего года.
Дудергофский канал — это важная водная артерия Северной столицы, благодаря которой был построен один из районов города. Канал был прорыт в 70-х годах прошлого века для отвода вод из нескольких рек. Имя он получил от речки Дудергофки, которая протекала на его месте до середины ХХ века.
Лайф писал, что Санкт-Петербург вошёл в тройку городов, которые в августе туристы чаще всего выбирали для трёхдневных путешествий, а также для продолжительных поездок дольше десяти дней. Причём большинство посещающих Северную столицу остаются в ней на три-четыре дня.
ТАСС / Сергей Петров