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5 апреля, 03:43

Япония запретила экспорт в РФ аккумуляторов, автомасел и ещё 162 видов товаров

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о запрете экспорта в Россию ещё 164 категорий товаров. Ужесточение санкционной политики связано с ситуацией на Украине, уточнили в ведомстве.

Новые ограничения распространились на яхты, прогулочные суда, автомобильные масла, аккумуляторы, буровые и добывающие платформы, трубы для газо- и нефтепроводов и другую продукцию. Запрет вступит в силу уже 17 апреля.

Параллельно Минэкономики Страны восходящего солнца заблокировало ввоз из России непромышленных алмазов массой более одного карата. Для импорта камней меньшего размера придётся запрашивать разрешение у самого министра. Нововведение начнёт действовать с 10 мая.

"Изоляция Москвы — это миф": На Западе заявили о стабильном росте экономики РФ вопреки санкциям
"Изоляция Москвы — это миф": На Западе заявили о стабильном росте экономики РФ вопреки санкциям

Недружественные государства продолжают вводить в отношении Москвы новые рестрикции, практически исчерпав свой санкционный потенциал. Россия же тем временем добивается новых экономических высот, не замечая ограничений.

Обложка ©

Unsplash / Roméo A.

Илья Пушкарев
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