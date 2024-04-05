Япония запретила экспорт в РФ аккумуляторов, автомасел и ещё 162 видов товаров

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о запрете экспорта в Россию ещё 164 категорий товаров. Ужесточение санкционной политики связано с ситуацией на Украине, уточнили в ведомстве.

Новые ограничения распространились на яхты, прогулочные суда, автомобильные масла, аккумуляторы, буровые и добывающие платформы, трубы для газо- и нефтепроводов и другую продукцию. Запрет вступит в силу уже 17 апреля.