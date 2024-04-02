Южная Корея ввела санкции против компаний из России за сотрудничество с КНДР

Сеул ввёл санкции в отношении двух российских физических и двух юридических лиц. Как считает Министерство иностранных дел Республики Корея, данные граждане сотрудничали с КНДР.

Ограничения коснулись компаний "Интеллект" и "Содействие", а также их представителей Сергея Козлова и Александра Памфилова. По мнению МИД, данные организации причастны к "финансированию ядерных и ракетных разработок" Пхеньяна с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в России.

Кроме указанных лиц и компаний, в санкционный список также попали два российских судна Lady R и Angara.