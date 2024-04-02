Южная Корея ввела санкции против компаний из России за сотрудничество с КНДР
Сеул ввёл санкции в отношении двух российских физических и двух юридических лиц. Как считает Министерство иностранных дел Республики Корея, данные граждане сотрудничали с КНДР.
Ограничения коснулись компаний "Интеллект" и "Содействие", а также их представителей Сергея Козлова и Александра Памфилова. По мнению МИД, данные организации причастны к "финансированию ядерных и ракетных разработок" Пхеньяна с помощью привлечения северокорейских специалистов для работы в России.
Кроме указанных лиц и компаний, в санкционный список также попали два российских судна Lady R и Angara.
Life.ru писал, что в феврале ЕС утвердил 13-й по счёту пакет антироссийских санкций, в который вошли ещё 106 физических и 88 юридических лиц. Евросоюз ввёл ограничения в отношении товаров, которые "могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности". Между тем международные эксперты считают, что российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям со стороны Запада.
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