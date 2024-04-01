Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям со стороны Запада. При этом введённые ограничения подарили Москве новых партнёров, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как указали специалисты, заморозка российских активов, исключение банков РФ из мировых платёжных систем и прекращение торговли укрепили отношения Москвы с другими международными партнёрами. Речь, в частности, идёт о Китае и Индии.

По словам специалиста по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксении Киркхэм, Европа "выстрелила себе в ногу", уведя Россию от западного контроля и сделав её более независимой.

"Изоляция России — это миф", — подчеркнула она.

При этом эксперты забили тревогу из-за того, что европейские страны в будущем будут становиться только слабее в экономическом плане и сильнее зависеть от США. Они также утверждают, что решение Европы прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба её собственной экономике.