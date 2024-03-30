"Разрушил миропорядок Атлантики": В Турции восхитились стратегией Путина
Sabah: Путин переиграл западных противников и превратил Россию в центр силы
Президент России Владимир Путин оказался умнее западных лидеров, которые пытались задавить РФ, сообщает Sabah.
"Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря", — сказано в тексте публикации.
Меры, предпринимаемые Штатами и ЕС, не принесли тех результатов, на которые рассчитывало их руководство. В итоге Москва не только избежала международной изоляции, но и нарастила темпы геополитической интеграции незападного мира, считают авторы статьи.
Ключевым успехом Путина они называют успешное противостояние небывалым западным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии. Автор уверен, что Запад не в силах теперь остановить российского лидера, чьё могущество внутри страны и за её пределами переворачивает баланс сил не только в западной части, но и во всём мире. Издание сообщает, что решающим доказательством необратимости изменений глобального статуса-кво стал фатальный провал политики европейских лидеров в отношении Украины.
В феврале Евросоюз утвердил 13-й по счёту пакет антироссийских санкций, в который вошли ещё 106 физических и 88 юридических лиц. ЕС ввёл ограничения в отношении товаров, которые "могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности". Однако в Кремле новые санкции никого не впечатлили. Так, Дмитрий Песков заявил, что западные лидеры вряд ли сумеют изобрести какие-либо новые меры по сдерживанию России.
ТАСС