Президент России Владимир Путин оказался умнее западных лидеров, которые пытались задавить РФ, сообщает Sabah.

"Путин, ставший мишенью Запада на фоне украинского конфликта, разрушил классический миропорядок, "основанный на правилах" Атлантики, и превратил свою страну в один из самых эффективных альтернативных центров силы для незападного лагеря", — сказано в тексте публикации.

Меры, предпринимаемые Штатами и ЕС, не принесли тех результатов, на которые рассчитывало их руководство. В итоге Москва не только избежала международной изоляции, но и нарастила темпы геополитической интеграции незападного мира, считают авторы статьи.

Ключевым успехом Путина они называют успешное противостояние небывалым западным санкциям благодаря эффективной экономической стратегии. Автор уверен, что Запад не в силах теперь остановить российского лидера, чьё могущество внутри страны и за её пределами переворачивает баланс сил не только в западной части, но и во всём мире. Издание сообщает, что решающим доказательством необратимости изменений глобального статуса-кво стал фатальный провал политики европейских лидеров в отношении Украины.