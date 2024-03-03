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3 марта, 18:31

У Запада заканчиваются новые санкции против России, заявил эксперт

Экономист Церазов: Запад исчерпал потенциал расширения санкций против России

В 2022 году против России были введены наиболее жёсткие санкции. Среди них — заморозка активов Центробанка, лимитирование цен на нефть, отключение от SWIFT и другие. Дальнейший потенциал для значительного расширения антироссийских санкций со стороны Запада практически исчерпан, считает экономист Константин Церазов.

"Тот факт, что с тех пор ничего принципиально нового не последовало, говорит, что санкционная политика, видимо, подошла к некоему пределу. Его преодоление несёт существенные риски для самого Запада", — делится мнением эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По его словам, сокращение нефтегазовых доходов приведёт к росту цен на энергоносители в мире и инфляции. При этом, пояснил экономист, РФ может финансировать дефицит бюджета с помощью внутренних займов.

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Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла "потуги" ЕС подорвать экономику России санкциями. 13-й пакет ограничений не повлияет на ход СВО, отметила дипломат.

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Unsplash / Michael Parulava

Евгения Мосс
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