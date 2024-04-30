США вновь попробуют добиться запрета импорта обогащённого урана из РФ

Эксперты Совета национальной безопасности Белого дома совместно с Министерством энергетики США изучают возможность введения запрета на закупку обогащённого урана у России. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Источники издания уточнили, что администрация президента Джо Байдена вновь занялась этим вопросом из-за сложностей с принятием законопроекта в Конгрессе. В конце прошлого года Палата представителей одобрила инициативу о запрете импорта низкообогащённого урана, но Сенат выступил против. Вашингтон планирует оценить риски и снова попытаться снизить энергозависимость от Москвы.