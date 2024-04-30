США вновь попробуют добиться запрета импорта обогащённого урана из РФ
Bloomberg: Белый дом задумался о запрете импорта обогащённого урана из России
Эксперты Совета национальной безопасности Белого дома совместно с Министерством энергетики США изучают возможность введения запрета на закупку обогащённого урана у России. Об этом стало известно агентству Bloomberg.
Источники издания уточнили, что администрация президента Джо Байдена вновь занялась этим вопросом из-за сложностей с принятием законопроекта в Конгрессе. В конце прошлого года Палата представителей одобрила инициативу о запрете импорта низкообогащённого урана, но Сенат выступил против. Вашингтон планирует оценить риски и снова попытаться снизить энергозависимость от Москвы.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2023 году США купили у России урана на рекордные 1,2 миллиарда долларов. На втором месте по уровню экспорта расположилась Германия, а третье заняла Британия.
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