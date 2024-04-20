В США смогли произвести 90 килограммов обогащённого урана

Действующий американский лидер Джо Байден заявил о том, что Соединённые Штаты впервые самостоятельно смогли произвести 90 килограммов обогащённого урана. Об этом он сообщил во время своего выступления с предвыборной речью в Вашингтоне.

"Сегодня я могу объявить о том, что завод <...> на юге штата Огайо уже произвёл первые 200 фунтов (свыше 90 килограммов. — Прим. Life.ru) этого мощного обогащённого урана", — заявил хозяин Белого дома.

Помимо того, политический деятель подчеркнул, что это первое произведённое в США топливо для ядерных реакторов. В то же время он выразил надежду на то, что до конца года Соединённые Штаты произведут тонну этого материала. По его словам, этого должно хватить на то, чтобы электричество начало поступать в 100 тысяч домов.