ВСУ оказались бессильны перед российскими войсками без помощи США, пишут западные СМИ
Reuters: ВСУ не могут подавить атаки ВС РФ без дополнительных боеприпасов США
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не знают, когда им поступят дополнительные боеприпасы после объявления США нового пакета помощи. При этом украинские военные не могут подавить атаки российских войск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на самих солдат.
"Подразделения всё ещё ждут новый приток боеприпасов после согласования в США нового пакета помощи на 61 миллиард долларов. Солдаты на позиции примерно в восьми километрах от линии фронта говорят, что не знают, когда ожидать прибытия дополнительных снарядов", — указано в статье.
Один из военнослужащих, Игорь Бойчак, рассказал агентству, что ВСУ остаётся полагаться лишь на помощь сослуживцев, которые в случае чего могут передать боеприпасы из тыла. По словам солдата, если боевая машина привозит много снарядов, значит, кто-то их специально отхватил.
Вместе с тем ВСУ на восточной и южной линиях фронта испытывают дефицит боеприпасов и не могут подавлять атаки ВС России. Командир артиллерийского орудия Александр Козаченко указал, что число выстрелов в день иногда не превышает десяти.
Напомним, ранее президент США Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его объём составляет 61 миллиард долларов. Туда вошли не только боеприпасы, но и военная техника. При этом поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа. Впрочем, эксперты считают, что Киев не остановит ВС РФ даже после получения западной помощи, которая, кстати, может стать последней.
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