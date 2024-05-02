ВСУ оказались бессильны перед российскими войсками без помощи США, пишут западные СМИ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не знают, когда им поступят дополнительные боеприпасы после объявления США нового пакета помощи. При этом украинские военные не могут подавить атаки российских войск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на самих солдат.

"Подразделения всё ещё ждут новый приток боеприпасов после согласования в США нового пакета помощи на 61 миллиард долларов. Солдаты на позиции примерно в восьми километрах от линии фронта говорят, что не знают, когда ожидать прибытия дополнительных снарядов", — указано в статье.

Один из военнослужащих, Игорь Бойчак, рассказал агентству, что ВСУ остаётся полагаться лишь на помощь сослуживцев, которые в случае чего могут передать боеприпасы из тыла. По словам солдата, если боевая машина привозит много снарядов, значит, кто-то их специально отхватил.