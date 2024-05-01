Стало известно, как США опозорились с тайно поставленным Киеву оружием
BI: ВС РФ при помощи РЭБ сбивают тайно поставленные ВСУ американские бомбы
Военнослужащие ВС РФ у комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха-С4". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Работа американского оружия точного наведения, используемого ВСУ в зоне спецоперации (СВО), была сорвана средствами радиолокационной борьбы (РЭБ) ВС России. Об этом сообщает издание Business Insider.
"Этот боеприпас, который был быстро разработан и доставлен на Украину, стал последним, который потерпел неудачу в бою, что подчёркивает растущую проблему противодействия дешёвым российским тактикам постановки помех", — говорится в материале.
Замглавы Минобороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант в разговоре с журналистами признал, что новая версия американского высокоточного оружия, которое тайно поставлялось Киеву, не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ Армии РФ.
А ранее Life.ru рассказывал, что в США признали провал отправленного на Украину оружия. В Пентагоне не назвали конкретный тип техники, однако единственное, что Киев получил от Соединённых Штатов, — это "умные" бомбы GLSDB. На Украине просто отказались от использования этих снарядов из-за эффективной работы системы РЭБ России.