Стало известно, как США опозорились с тайно поставленным Киеву оружием

Работа американского оружия точного наведения, используемого ВСУ в зоне спецоперации (СВО), была сорвана средствами радиолокационной борьбы (РЭБ) ВС России. Об этом сообщает издание Business Insider.

"Этот боеприпас, который был быстро разработан и доставлен на Украину, стал последним, который потерпел неудачу в бою, что подчёркивает растущую проблему противодействия дешёвым российским тактикам постановки помех", — говорится в материале.

Замглавы Минобороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильям Лаплант в разговоре с журналистами признал, что новая версия американского высокоточного оружия, которое тайно поставлялось Киеву, не смогла поразить российские цели отчасти из-за успешной работы РЭБ Армии РФ.