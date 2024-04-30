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Регион
30 апреля, 17:24
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В Белом доме отказались признавать, что РФ сбила 6 ракет ATACMS, выпущенных ВСУ

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби считает, что ВС РФ не могли сбить шесть украинских ракет ATACMS американского производства.

"Нет и нет. Я не могу подтвердить сообщения о том, что какие-то из них были сбиты", — сказал Кирби в ходе общения с журналистами. Никаких доказательств у него, разумеется, не нашлось.

Представитель Белого дома также парировал вопрос о количестве ракет ATACMS, которые Штаты поставили Украине.

ВС России за неделю сбили 1278 дронов, 10 ракет ATACMS, 6 Storm Shadow ВСУ
ВС России за неделю сбили 1278 дронов, 10 ракет ATACMS, 6 Storm Shadow ВСУ

Ранее Минобороны РФ заявляло, что за сутки Вооружённым силам России удалось сбить шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, десять украинских БПЛА и две французские управляемые авиабомбы Hammer. Только вот сам Джон Кирби не присутствовал при этих событиях, поэтому он не видел сбитых ракет, а значит, никаких сбитых ракет и не было. А на вопрос о количестве ATACMS, которые Штаты отправили Киеву, уже ответили американские СМИ. По данным NYT, США тайно передали Украине более 100 таких ракет.

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Владимир Озеров
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