Госдеп раскрыл трюк, чтобы оставить в США почти весь 61 млрд долларов помощи Украине
Блинкен пообещал, что новая военная помощь Украине останется инвестициями в США
Деньги, которые инвестируют США в Украину в рамках нового пакета военной помощи на 61 миллиард долларов, в конечном счёте будут оставаться в Штатах. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время мероприятия Института Маккейна, трансляцию которого проводил Госдеп.
"Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе, обеспечивая хорошие рабочие места в Штатах, но так мы можем и помогать Украине", — объяснил Блинкен.
Ранее американский президент Джо Байден окончательно утвердил законопроект о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Её объём составит 61 миллиард долларов. Речь идёт о боеприпасах и военной технике. Поставки некоторого оружия США начали тайно осуществлять ещё до принятия документа. При этом специалисты полагают, что Киев не остановит ВС РФ даже после получения западной помощи, которая, кстати, может стать последней. Тем временем в G7 подняли вопрос выделения Киеву $50 миллиардов за счёт замороженных средств России.
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