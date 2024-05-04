Госдеп раскрыл трюк, чтобы оставить в США почти весь 61 млрд долларов помощи Украине

Деньги, которые инвестируют США в Украину в рамках нового пакета военной помощи на 61 миллиард долларов, в конечном счёте будут оставаться в Штатах. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время мероприятия Института Маккейна, трансляцию которого проводил Госдеп.