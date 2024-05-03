"Ничего не будет стоить": Маск предрёк крах доллара из-за госдолга США

Американский доллар ничего не будет стоить, если Соединённые Штаты не решат проблему госдолга. Такое заявление сделал миллиардер и основатель Space X и гендиректор Tesla Илон Маск.

"Нам нужно что-то сделать с нашим госдолгом, иначе доллар ничего не будет стоить", — написал он в соцсети X.

Между тем госдолг США растёт как на дрожжах и, как призналась министр финансов Джанет Йеллен, стал "пугающим". Его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Однако, считает министр, экономика Штатов огромная, поэтому госдолг "вполне управляем". По мнению российского Минфина, такая сумма образовалась из-за бесконтрольной эмиссии доллара. А американцы, отмечал глава ведомства Антон Силуанов, до сих пор считают, что пользуются надёжной и устойчивой валютой.