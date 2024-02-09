"Глупый шаг": Маск поддержал высказывание Путина о долларе
Маск согласился с Путиным и назвал "глупым шагом" превращение доллара в оружие
Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина об ошибочности использования доллара в качестве оружия. Об этом он написал в соцсети X, комментируя отрывок из интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону.
"Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг", — отметил Маск.
Напомним, ранее Путин назвал использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы одной из грубейших стратегических ошибок Вашингтона. Как отметил глава государства, подобные меры являются "полной дурью". По его словам, даже союзники Штатов сейчас сокращают запасы в американской валюте.
Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем президент РФ вышел на первое место в трендах соцсети Х в США. Число упоминаний с Путиным превысило полтора миллионов.
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