"Глупый шаг": Маск поддержал высказывание Путина о долларе

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением президента России Владимира Путина об ошибочности использования доллара в качестве оружия. Об этом он написал в соцсети X, комментируя отрывок из интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону.

"Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг", — отметил Маск.