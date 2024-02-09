Путин назвал "полной дурью" решение США ограничить расчёты в долларах
Американский журналист Такер Карлсон берёт интервью у президента России Владимира Путина. Обложка © tuckercarlson
Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал "полной дурью" решение Вашингтона ограничить расчёты в долларах с Россией. Президент убеждён, что таким образом США нанесли удар по собственной экономике.
"Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчёты в долларах. Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединённых Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединённых Штатов в мире", — напомнил российский лидер.
Вместе с этим президент уверен, что использование властями США доллара для борьбы внутри страны является глупостью и одной из грубейших стратегических ошибок.
Путин считает, что валюта была главным оружием для сохранения могущества США в мире, однако как только американские власти приняли решение об использовании доллара в качестве инструмента для политической борьбы, они нанесли удар по этому "американскому могуществу".
"Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", — подчеркнул президент.
Тем временем, американский государственный долг продолжает расти. Так, 25 января министр финансов США Джанет Йеллен назвала пугающим внешний долг США в 34 триллиона долларов. При этом она отметила, что американская экономика огромная, поэтому долг "вполне управляем". О том, что государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд, стало известно в начале января: его уровень превысил 34 триллиона долларов.