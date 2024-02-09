Путин назвал "полной дурью" решение США ограничить расчёты в долларах

Глава государства Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал "полной дурью" решение Вашингтона ограничить расчёты в долларах с Россией. Президент убеждён, что таким образом США нанесли удар по собственной экономике.

"Но не мы же запретили использование доллара, мы к этому не стремились. США приняли решение ограничить наши расчёты в долларах. Считаю, что полная дурь, понимаете, с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, налогоплательщиков Соединённых Штатов. Потому что это наносит удар по экономике США, подрывает мощь Соединённых Штатов в мире", — напомнил российский лидер.

Вместе с этим президент уверен, что использование властями США доллара для борьбы внутри страны является глупостью и одной из грубейших стратегических ошибок.

Путин считает, что валюта была главным оружием для сохранения могущества США в мире, однако как только американские власти приняли решение об использовании доллара в качестве инструмента для политической борьбы, они нанесли удар по этому "американскому могуществу".

"Не хочу употреблять каких-то нелитературных выражений, но это глупость и огромная ошибка", — подчеркнул президент.