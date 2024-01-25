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25 января, 20:36

Министр финансов Йеллен назвала пугающим внешний долг США в 34 трлн долларов

Министр финансов США Джанет Йеллен. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Janet Yellen

Министр финансов США Джанет Йеллен. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Janet Yellen

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен считает пугающим внешний долг Штатов. Об этом она заявила журналистам на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом.

"Если говорить о госдолге в 34 триллиона долларов, то это пугающее число", — констатировала министр.

Она, однако, добавила, что американская экономика огромная, поэтому долг "вполне управляем".

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Ранее стало известно, что государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд: его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично поздравила Соединённые Штаты с этим событием.

Лариса Сафронова
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