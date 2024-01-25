Министр финансов Йеллен назвала пугающим внешний долг США в 34 трлн долларов

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен считает пугающим внешний долг Штатов. Об этом она заявила журналистам на мероприятии, организованном Чикагским экономическим клубом.

"Если говорить о госдолге в 34 триллиона долларов, то это пугающее число", — констатировала министр.

Она, однако, добавила, что американская экономика огромная, поэтому долг "вполне управляем".