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3 января, 14:54

Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом в 34 триллиона долларов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично поздравила Соединённые Штаты с установившим очередной рекорд госдолгом. Соответствующую публикацию дипломат сделала в личном телеграм-канале.

"Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!" говорится в посте Захаровой.

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Ранее стало известно, что государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд: его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Информация следует из обнародованного заявления американского Минфина.

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Юрий Лысенко
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