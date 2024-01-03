Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом в 34 триллиона долларов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично поздравила Соединённые Штаты с установившим очередной рекорд госдолгом. Соответствующую публикацию дипломат сделала в личном телеграм-канале.
"Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым годолгом!" — говорится в посте Захаровой.
Ранее стало известно, что государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд: его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Информация следует из обнародованного заявления американского Минфина.
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