Коснётся миллионов: В США столкнулись с необычной проблемой в преддверии выборов

Около 22 миллионов жителей США могут остаться без интернета перед проведением президентских выборов в стране. Об этом пишет американское издание Politico. Дело в том, что федеральному правительству Соединённых Штатов придётся завершить "Программу доступной связи", если Конгресс не найдёт способ её финансирования до весны. Именно этот проект позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченным гражданам.

"Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи", — указала член Палаты представителей Дорис Мацуи.

Издание пишет, что это может повлиять на итоги выборов. Многие американцы могут воспринять потерю интернета как отказ властей помогать им в трудной жизненной ситуации.