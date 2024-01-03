Коснётся миллионов: В США столкнулись с необычной проблемой в преддверии выборов
Politico: В США 22 миллиона человек могут остаться без интернета перед выборами
Около 22 миллионов жителей США могут остаться без интернета перед проведением президентских выборов в стране. Об этом пишет американское издание Politico. Дело в том, что федеральному правительству Соединённых Штатов придётся завершить "Программу доступной связи", если Конгресс не найдёт способ её финансирования до весны. Именно этот проект позволяет покрывать траты на интернет малообеспеченным гражданам.
"Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи", — указала член Палаты представителей Дорис Мацуи.
Издание пишет, что это может повлиять на итоги выборов. Многие американцы могут воспринять потерю интернета как отказ властей помогать им в трудной жизненной ситуации.
Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Ранее бывший и нынешний главы Белого дома — Дональд Трамп и Джо Байден — подтвердили своё участие. К слову, недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против Байдена. Сам же нынешний американский лидер ответил, что не может позволить республиканцу победить. При этом у Байдена перед выборами рейтинг ниже, чем у семи предыдущих президентов: в декабре его поддерживало лишь 39% избирателей.
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