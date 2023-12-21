"Прогноз сбывается": Американист — о вероятности прихода Трампа к власти в США

Бывший американский лидер Дональд Трамп смог бы улучшить отношения между США и Россией во время второго срока, однако придти ко власти в 2020 году ему помешали нелегитимные выборы. Такое мнение выразил американист, доктор юридических наук, профессор Александр Домрин.

"Если бы были демократические прямые и независимые, свободные выборы, то в 2020 году тоже победил бы Трамп. Мой прогноз, который я написал ещё год назад, о том, что Трампа не допустят до выборов, сбывается", — отметил Домрин в беседе с радио "Комсомольская правда".