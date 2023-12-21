"Прогноз сбывается": Американист — о вероятности прихода Трампа к власти в США
Американист Домрин: Трамп во время второго срока смог бы улучшить отношения с РФ
Бывший американский лидер Дональд Трамп смог бы улучшить отношения между США и Россией во время второго срока, однако придти ко власти в 2020 году ему помешали нелегитимные выборы. Такое мнение выразил американист, доктор юридических наук, профессор Александр Домрин.
"Если бы были демократические прямые и независимые, свободные выборы, то в 2020 году тоже победил бы Трамп. Мой прогноз, который я написал ещё год назад, о том, что Трампа не допустят до выборов, сбывается", — отметил Домрин в беседе с радио "Комсомольская правда".
Также он упомянул об изменениях в законодательстве США в начала этого года. Так, после вторжения в Капитолий в января 2023 года, которое связали с деятельностью Трампа, в силу вступила старая 14-я поправка к Конституции. В соответствии с ней те, кто выступал на стороне конфедерации, не имеют права баллотироваться на значимые должности.
Как сообщал Лайф, ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз в Колорадо из-за штурма Капитолия в 2021 году. До этого суд столичного округа Колумбия отклонил сразу два ходатайства экс-президента США по этому делу.