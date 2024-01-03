Американский госдолг бьёт новые антирекорды

В сентябре прошлого года стало известно, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. В тот день Федеральная резервная система США подняла ставки до максимального уровня с 2007 года, из-за чего американский рынок гособлигаций обрушился. Менее чем за месяц уровень госдолга Америки вырос на полтриллиона долларов.