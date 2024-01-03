Американский госдолг бьёт новые антирекорды
Американский Минфин: Государственный долг США превысил 34 триллиона долларов
Государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд: его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Информация следует из обнародованного заявления американского Минфина.
По данным ведомства, по состоянию на 00:30 мск объём американского госдолга составляет 34,001 триллиона долларов.
В сентябре прошлого года стало известно, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. В тот день Федеральная резервная система США подняла ставки до максимального уровня с 2007 года, из-за чего американский рынок гособлигаций обрушился. Менее чем за месяц уровень госдолга Америки вырос на полтриллиона долларов.
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