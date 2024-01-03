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2 января, 21:46

Американский госдолг бьёт новые антирекорды

Американский Минфин: Государственный долг США превысил 34 триллиона долларов

Государственный долг Соединённых Штатов вновь побил антирекорд: его уровень впервые превысил 34 триллиона долларов. Информация следует из обнародованного заявления американского Минфина.

По данным ведомства, по состоянию на 00:30 мск объём американского госдолга составляет 34,001 триллиона долларов.

В сентябре прошлого года стало известно, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. В тот день Федеральная резервная система США подняла ставки до максимального уровня с 2007 года, из-за чего американский рынок гособлигаций обрушился. Менее чем за месяц уровень госдолга Америки вырос на полтриллиона долларов.

Россия в октябре сократила вложения в госбумаги США с 73 до 31 млн долларов
Россия в октябре сократила вложения в госбумаги США с 73 до 31 млн долларов
Обложка ©

Getty Images / Bjarte Rettedal

Оксана Попова
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