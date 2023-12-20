Россия в октябре сократила вложения в госбумаги США с 73 до 31 млн долларов
В октябре объём российских вложений в американские гособлигации уменьшился более чем в два раза по сравнению с сентябрём и вернулся к уровню августа, составив 31 миллион долларов. Информация об этом опубликована на сайте Министерства финансов США.
На долгосрочные облигации в российском портфеле приходится 28 миллионов долларов (61 миллион в сентябре), а на краткосрочные — три миллиона (12 миллионов месяцем ранее).
Для установления страны – держателя облигаций американское ведомство использует местонахождение финорганизации, с помощью которой осуществляется покупка. При этом настоящее гражданство инвестора может оставаться неизвестным.
Ранее была названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году. В общей сложности внешний долг РФ в прошлом году составил 376,1 миллиарда долларов, сократившись на 20%.
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