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16 декабря, 09:31

Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году

РИА "Новости": В 2022 году Россия нарастила внешний долг только перед Индией

Индия стала единственной страной, перед которой в 2022 году у России вырос внешний долг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка.

В прошлом году у РФ было лишь три независимых кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Задолженность перед Индией составила 777 миллионов долларов. По итогам 2020 года республика впервые предоставила России кредит на 190 миллионов долларов. В 2021 году долг вырос в 3,2 раза. При этом задолженность РФ перед Южной Кореей уменьшилась на 24% — до 209,8 млн долларов (минимальный показатель с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 млн.

Агентство уточняет, что примерно 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля снизилась на 32%, до 67,9 миллиарда долларов. Основная часть долговых обязательств (82%) приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За 2022 год данная сумма уменьшилась на 17%, до 307 млрд долларов.

В общей сложности внешний долг РФ в прошлом году составил 376,1 млрд долларов, он сократился на 20%. Такие высокие темпы снижения в последний раз фиксировались в 2000 году, тогда они были на уровне 18,5%.

Названо объяснение рекордных долгов других стран перед Россией

Названо объяснение рекордных долгов других стран перед Россией

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что объём внешнего долга российских органов государственного управления сократился до 32 миллиардов долларов. Частные компании также ритмично гасят долги, отметил глава государства.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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