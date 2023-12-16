Названа единственная страна, долг России перед которой увеличился в 2022 году

Индия стала единственной страной, перед которой в 2022 году у России вырос внешний долг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка.

В прошлом году у РФ было лишь три независимых кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Задолженность перед Индией составила 777 миллионов долларов. По итогам 2020 года республика впервые предоставила России кредит на 190 миллионов долларов. В 2021 году долг вырос в 3,2 раза. При этом задолженность РФ перед Южной Кореей уменьшилась на 24% — до 209,8 млн долларов (минимальный показатель с 1992 года), перед Францией — в 1,8 раза, до 177,8 млн.

Агентство уточняет, что примерно 21% российского внешнего долга принадлежит держателям облигаций. За прошлый год эта доля снизилась на 32%, до 67,9 миллиарда долларов. Основная часть долговых обязательств (82%) приходится на крупных институциональных кредиторов, не связанных с государствами. За 2022 год данная сумма уменьшилась на 17%, до 307 млрд долларов.

В общей сложности внешний долг РФ в прошлом году составил 376,1 млрд долларов, он сократился на 20%. Такие высокие темпы снижения в последний раз фиксировались в 2000 году, тогда они были на уровне 18,5%.