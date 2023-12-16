Названо объяснение рекордных долгов других стран перед Россией

Россия увеличила кредит другим странам почти до 29 млрд долларов, в то время как внешний долг самой РФ очень низкий. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По его мнению, экономика страны на сегодняшний день чувствует себя хорошо, ведь государство мало кому должно. Другое дело российские компании, у которых действительно есть большие долги.

"У нас низкий внешний долг, а задолженность перед нашей страной растёт. Из этого следует, что ресурсы в России есть", — пояснил Чирков.

Экономист отметил, что задолженность других государств, включая Бангладеш и Египет, — больше техническая и является следствием активного товарообмена между странами. Чирков обратил внимание на то, что Россия сейчас в семь раз обгоняет страны Евросоюза по темпам экономического роста. И это во многом происходит не только за счёт нефтегазового сектора.