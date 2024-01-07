"Какова наша стратегия?": Спикер Конгресса призвал Байдена отчитаться за помощь Киеву
Спикер Конгресса Джонсон потребовал от Белого дома объяснить стратегию по Украине
Администрации президента США необходимо прояснить стратегию помощи Киеву и назвать её конечную цель. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон.
"Какова конечная цель на Украине? Какова наша стратегия? К чему мы стремимся? Как мы получим надлежащий надзор за расходованием денег налогоплательщиков?" — задался он вопросами в эфире телеканала CBS.
Джонсон напомнил, что госдолг США уже превысил 34 триллиона долларов. Политик подчеркнул, что дальнейшее спонсирование Киева — это очень серьёзный вопрос. Также республиканец посетовал, что уже запрашивал у Белого дома информацию о стратегии Вашингтона, но ответа так и не получил. А без объяснений одобрить какие-либо новые выделения средств украинцам будет очень трудно, подчеркнул он.
Ранее в США заявили об отсутствии денег для дальнейшей поддержки Киева. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, новые пакеты помощи требуют одобрения со стороны конгрессменов. В Госдепе отметили, что Штаты продолжат поддерживать Киев, но уже не так, как раньше.
ТАСС / AP / J. Scott Applewhite