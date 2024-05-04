В G7 обсуждают выделение Киеву $50 млрд, узнали СМИ
Bloomberg: США обсуждают с G7 идею выделения Украине $50 млрд за счёт активов РФ
США ведут переговоры с государствами G7 относительно предоставления Украине $50 миллиардов. Как сообщает агентство Bloomberg, часть средств на эти цели планируют получить за счёт прибыли от замороженных активов России.
Вашингтон планирует, что данный документ будет утверждён на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Тем временем агентство утверждает, что согласование этого вопроса идёт очень тяжело и может занять несколько месяцев. Однако глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры на этот счёт ведутся.
"Мы это обсуждаем <...>. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", — сообщила она агентству.
Ранее сообщалось, что страны G7 отказались от полной конфискации замороженных российских активов. По данным источников газеты Financial Times, сейчас Запад изучает альтернативные способы получения прибыли от активов РФ. В качестве одного из них фигурировала предложенная Бельгией идея выпуска облигаций под залог самих активов, но от неё в конечном счёте также отказались, поскольку этот план приведёт к тем же проблемам, что и полная конфискация.
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