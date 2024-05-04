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3 мая, 21:39

В G7 обсуждают выделение Киеву $50 млрд, узнали СМИ

Bloomberg: США обсуждают с G7 идею выделения Украине $50 млрд за счёт активов РФ

США ведут переговоры с государствами G7 относительно предоставления Украине $50 миллиардов. Как сообщает агентство Bloomberg, часть средств на эти цели планируют получить за счёт прибыли от замороженных активов России.

Вашингтон планирует, что данный документ будет утверждён на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Тем временем агентство утверждает, что согласование этого вопроса идёт очень тяжело и может занять несколько месяцев. Однако глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры на этот счёт ведутся.

"Мы это обсуждаем <...>. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", — сообщила она агентству.

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Ранее сообщалось, что страны G7 отказались от полной конфискации замороженных российских активов. По данным источников газеты Financial Times, сейчас Запад изучает альтернативные способы получения прибыли от активов РФ. В качестве одного из них фигурировала предложенная Бельгией идея выпуска облигаций под залог самих активов, но от неё в конечном счёте также отказались, поскольку этот план приведёт к тем же проблемам, что и полная конфискация.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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