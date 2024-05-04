В G7 обсуждают выделение Киеву $50 млрд, узнали СМИ

США ведут переговоры с государствами G7 относительно предоставления Украине $50 миллиардов. Как сообщает агентство Bloomberg, часть средств на эти цели планируют получить за счёт прибыли от замороженных активов России.

Вашингтон планирует, что данный документ будет утверждён на саммите G7, который пройдет в Италии в июне. Тем временем агентство утверждает, что согласование этого вопроса идёт очень тяжело и может занять несколько месяцев. Однако глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что переговоры на этот счёт ведутся.

"Мы это обсуждаем <...>. В идеале мы бы хотели, чтобы все страны G7 приняли участие [в выделении помощи], чтобы США не делали это в одиночку", — сообщила она агентству.