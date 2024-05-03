Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов

Представители стран "Большой семёрки" (G7) признают, что больше не рассматривают вариант с полной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается", — пишет издание.