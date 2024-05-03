Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов
FT: Страны G7 отказались от конфискации активов России из-за страха ответных мер
Представители стран "Большой семёрки" (G7) признают, что больше не рассматривают вариант с полной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times.
"Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается", — пишет издание.
Западные страны всё ещё ищут альтернативные пути для того, чтобы "извлечь финансирование" из замороженных российских активов. Однако на Западе боятся ответных мер и стараются держаться подальше от всего, связанного с активами.
Напомним, ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов, будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.
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