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3 мая, 07:53

Страны G7 перестали обсуждать полную конфискацию замороженных российских активов

FT: Страны G7 отказались от конфискации активов России из-за страха ответных мер

Представители стран "Большой семёрки" (G7) признают, что больше не рассматривают вариант с полной конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Financial Times.

"Хотя Украина продолжает настаивать на полной конфискации активов России, представители G7 в частном порядке заявляют, что эта тема больше не обсуждается", — пишет издание.

Западные страны всё ещё ищут альтернативные пути для того, чтобы "извлечь финансирование" из замороженных российских активов. Однако на Западе боятся ответных мер и стараются держаться подальше от всего, связанного с активами.

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Напомним, ранее Палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Госдума пригрозила зеркальным ответом, а в Кремле назвали конфискацию гвоздём в гроб западной экономики. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на действия Запада призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев. СМИ писали, что Москва в случае конфискации её активов, будет изымать ценные бумаги Запада, хранящиеся на специальных счетах.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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