Песков назвал конфискацию активов России гвоздём в гроб западной экономики

Западным странам не стоит принимать решение об изъятии российских активов, поскольку оно станет "солидным гвоздём в гроб" их экономической системы. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это произойдёт, если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — объяснил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале.