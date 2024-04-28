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28 апреля, 09:24

Песков назвал конфискацию активов России гвоздём в гроб западной экономики

Западным странам не стоит принимать решение об изъятии российских активов, поскольку оно станет "солидным гвоздём в гроб" их экономической системы. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это произойдёт, если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат", — объяснил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в своём телеграм-канале.

По его оценке, Запад моментально потеряет свою репутацию хорошего места для инвестиций, если решит изъять российские активы. И восстанавливать это реноме придётся десятилетиями, а то и больше, уверен Песков.

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Напомним, законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева Палата представителей США приняла 20 апреля. Государственная дума пригрозила зеркальным ответом, а эксперты заговорили об асимметричной реакции. Тем временем страны G7 продолжают изучать варианты использования замороженных активов РФ.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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