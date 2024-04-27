"Болезненный ответ": Медведев призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев

Ответ Москвы на закон США о конфискации активов РФ будет асимметричным, но в то же время болезненным. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в российское законодательство стоит ввести возможность изъятия средств иностранцев из недружественных государств.

"Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричным. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным", — написал он в телеграм-канале в субботу, 27 апреля.

Политик уточняет, что речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права).