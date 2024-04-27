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27 апреля, 10:24

"Болезненный ответ": Медведев призвал изымать деньги у "недружественных" иностранцев

Медведев призвал изымать активы у иностранцев из недружественных государств

Ответ Москвы на закон США о конфискации активов РФ будет асимметричным, но в то же время болезненным. По мнению зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, в российское законодательство стоит ввести возможность изъятия средств иностранцев из недружественных государств.

"Очевидно, что мы не сможем дать полностью симметричный ответ на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей. Причина ясна — у нас нет значимого количества американского государственного имущества, включая деньги, права и иные активы США. Поэтому ответ может быть только асимметричным. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным", — написал он в телеграм-канале в субботу, 27 апреля.

Политик уточняет, что речь идёт об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права).

Медведев добавил, что российские законы должны предусматривать не только ограничение прав собственности для иностранцев, но и их прекращение. По его словам, тем самым США "должны заплатить за преступные решения".

В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов РФ
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Напомним, законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева Палата представителей США приняла 20 апреля. В ответ Государственная дума пригрозила зеркальным ответом, а эксперты заговорили об ассиметричной реакции.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Никита Осипов
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