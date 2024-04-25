В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов РФ

Москва при изъятии российских активов в западных странах встанет на защиту своих интересов, однако на данный момент не раскрывает ответные меры. С таким заявлением в четверг, 25 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы", — указал он в беседе с журналистами.