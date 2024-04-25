Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 09:52

В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов РФ

Песков: Россия в случае изъятия активов на Западе будет защищать свои интересы

Москва при изъятии российских активов в западных странах встанет на защиту своих интересов, однако на данный момент не раскрывает ответные меры. С таким заявлением в четверг, 25 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы", — указал он в беседе с журналистами.

Как сообщал Life.ru, законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины Палата представителей США приняла 20 апреля. В ответ Госдума пригрозила зеркальным ответом, а эксперты заговорили об ассиметричной реакции.

В Москве пригрозили ответом США на конфискацию активов РФ
В Москве пригрозили ответом США на конфискацию активов РФ
Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров