В Кремле отказались раскрыть возможные ответные меры на изъятие активов РФ
Песков: Россия в случае изъятия активов на Западе будет защищать свои интересы
Москва при изъятии российских активов в западных странах встанет на защиту своих интересов, однако на данный момент не раскрывает ответные меры. С таким заявлением в четверг, 25 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем это делать таким образом, который будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Но, разумеется, мы будем защищать наши интересы", — указал он в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины Палата представителей США приняла 20 апреля. В ответ Госдума пригрозила зеркальным ответом, а эксперты заговорили об ассиметричной реакции.
Life.ru