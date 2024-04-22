Россия оставила за собой право симметрично ответить на решение США украсть у неё $4–5 млрд

Володин считает, что данный шаг нанесёт непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент", после которого любая страна будет вправе совершать подобные кражи по примеру США. Он подчеркнул, что теперь у России есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. По словам спикера ГД, из $280 млрд заблокированных по всему миру российских активов в США находится порядка $5–6 млрд. Основная часть активов в €210 млрд заморожена в Евросоюзе. Он полагает, что решение США говорит о том, что там "перестали верить в победу киевского режима".