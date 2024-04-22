Россия оставила за собой право симметрично ответить на решение США украсть у неё $4–5 млрд
Володин счёл кражей изъятие США активов РФ и заявил о праве на симметричные меры
Решение Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины является откровенной кражей. Теперь у Москвы есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам, предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вашингтон пошёл на откровенно неправовое решение, совершив кражу. Это, безусловно, подорвёт доверие к США других государств, бизнеса и частных инвесторов. Разрушит принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется вся мировая финансовая система", — написал председатель нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.
Володин считает, что данный шаг нанесёт непоправимый ущерб международному праву, создав прецедент", после которого любая страна будет вправе совершать подобные кражи по примеру США. Он подчеркнул, что теперь у России есть все основания принять симметричные решения по отношению к зарубежным активам. По словам спикера ГД, из $280 млрд заблокированных по всему миру российских активов в США находится порядка $5–6 млрд. Основная часть активов в €210 млрд заморожена в Евросоюзе. Он полагает, что решение США говорит о том, что там "перестали верить в победу киевского режима".
Как уже писал Life.ru, 20 апреля нижняя палата Конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. В Европе недовольны этим шагом.
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