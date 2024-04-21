В Европе недовольны решением США о конфискации российских активов

В Европе выразили свои опасения в связи с последствиями конфискации замороженных за рубежом российских активов. Как передаёт The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники, европейские политики опасаются, что в этом случае будет нарушено международное право, последуют ответные меры от России, а также это отобьёт желание у инвесторов доверять евро.

В статье говорится, что должностные лица в Европе недовольны призывами Вашингтона конфисковать замороженные активы РФ. Там считают, что российский ответ на подобные действия прежде всего затронет Старый Свет, так как именно там находится большинство принадлежащих Москве средств.

По данным целевой группы G7, контролирующей эти средства, по состоянию на сентябрь прошлого года, замороженные российские активы составляли 280 миллиардов долларов, "большая часть которых находится в Европейском Союзе". Около 210 миллиардов долларов из этой суммы принадлежит бельгийской финансовой компании Euroclear. Считается, что в Соединённых Штатах находится лишь около пяти миллиардов долларов.

Источник издания сообщает, что американские союзники в Евросоюзе согласны с тем, что киевскому режиму надо помогать. В то же время журналисты отмечают, что консенсуса по конкретным вопросам не предвидится. Помимо того, европейцы опасаются, что положительное решение о конфискации принадлежащих России средств может спровоцировать отток капитала с континента.