"Пора показывать зубы" : Россию призвали к асимметричному ответу на конфискацию активов
Профессор Осипов призвал в ответ конфисковать у США вдвое больше активов
Российским властям стоит избрать более жёсткий подход при планировании ответа на решение американских конгрессменов конфисковать замороженные активы РФ, считает доктор экономических наук Владимир Осипов. По его мнению, скандальный прецедент требует асимметричного ответа.
Профессор предложил отреагировать на враждебный шаг США конфискацией вдвое большего объёма финансов. При этом возврат средств должен стать для Вашингтона большой головоломкой.
"Мне кажется, что пора уже показывать зубы: если вы у нас забираете, например, восемь миллиардов долларов, то мы у вас забираем 16. Почему? А потому, что вы у нас взяли их вне правового статуса. Вы берёте 16 — мы забираем 32. То есть с удвоением и с более жёсткой возможностью возврата", — призвал Осипов в беседе с "Царьградом".
Напомним, что Палата представителей США большинством голосов приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины 20 апреля. Кремль пообещал незамедлительно ответить на недружественный шаг.
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