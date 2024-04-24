"Пора показывать зубы" : Россию призвали к асимметричному ответу на конфискацию активов

"Мне кажется, что пора уже показывать зубы: если вы у нас забираете, например, восемь миллиардов долларов, то мы у вас забираем 16. Почему? А потому, что вы у нас взяли их вне правового статуса. Вы берёте 16 — мы забираем 32. То есть с удвоением и с более жёсткой возможностью возврата", — призвал Осипов в беседе с "Царьградом".