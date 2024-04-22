Песков назвал проект США об изъятии активов РФ предметом судебных разбирательств
Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США, что ответ Москвы на незаконную инициативу Вашингтона об изъятии российских активов не заставит себя ждать. Более того, американский законопроект, по его словам, станет предметом судебных разбирательств.
"Мы очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность. Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны. И, соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств", — сказал Песков журналистам.
Напомним, на днях Нижняя палата Конгресса США приняла проект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Согласно документу, Вашингтон также сможет вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. Однако не все поддержали соответсвующий шаг Штатов, например, в Европе действиями Америки оказались недовольны. А в Госдуме и вовсе заявили, что Москва имеет полное право на симметричный ответ и оставит за собой право украсть у США $4–5 млрд.
ТАСС / Сергей Бобылев