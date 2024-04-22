Песков назвал проект США об изъятии активов РФ предметом судебных разбирательств

Представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США, что ответ Москвы на незаконную инициативу Вашингтона об изъятии российских активов не заставит себя ждать. Более того, американский законопроект, по его словам, станет предметом судебных разбирательств.

"Мы очень скептически к этому относимся, потому что это не что иное, как слом всех основ экономической системы. Это посягательство на государственную собственность, на государственные авуары и на частную собственность. Это ни в коем случае нельзя воспринимать как законные действия — они противозаконны. И, соответственно, они будут предметом ответных действий и предметом судебных разбирательств", — сказал Песков журналистам.