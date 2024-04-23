Швейцария дополнительно заблокировала активы РФ на 580 млн франков в 2023 году 23 апреля, 08:14 8932 8932 Швейцария дополнительно заблокировала активы РФ в 2023 году. Обложка © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Швейцария заморозила за прошлый год дополнительных российских активов на сумму 580 миллионов швейцарских франков, что составляет примерно 636 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении Государственного секретариата экономики страны.

"В отчётный период комитет по итогам собственного расследования и после детальных разъяснений банков заморозил дополнительно финансовые активы [РФ] на 580 миллионов швейцарских франков. Кроме того, заблокированы два новых объекта недвижимости", — говорится в тексте.

Там добавляется, что всего теперь заморожено 17 объектов недвижимости РФ. Также швейцарские власти заблокировали и такую собственность, как автомобили, произведения искусства, мебель, музыкальные инструменты, которые принадлежат российским компаниям и физлицам в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что 20 апреля нижняя палата конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что конфискация заблокированных на Западе российских активов станет разрушительной для мировой экономики.

Авторы Татьяна Миссуми