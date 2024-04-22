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22 апреля, 18:17

Адвокат рассказал, что США нарушат свой же закон в случае изъятия активов РФ

Адвокат Гландин: В случае изъятия активов РФ может обратиться в суд ООН

Россия может обратиться в Международный суд ООН в случае конфискации её замороженных активов, так как соответствующий проект США нарушает нормы международного права. Об этом рассказал адвокат, партнёр практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.

Адвокат объяснил, что Россия, её Минфин или Центральный банк не смогут оспаривать потенциальную конфискацию в суде США. Инвестиционные арбитражи также не будут надлежащим местом для разбирательства, поскольку речь идёт о суверенных активах.

"Соответственно, это публично-правовой, межгосударственный спор, и в этой ситуации наиболее подходящим является Международный суд ООН. Тем более что РФ может заявить о нарушении Устава ООН, норм общего международного права", — рассказал Гландин РАПСИ.

По его мнению, американские банки же, в которых лежат российские активы, в течение 30 дней могут обратиться в федеральный суд округа Колумбия в случае принятия закона о конфискации активов, чтобы оспорить его как неконституционный. Такой исход дел вполне вероятен, отметил эксперт. Он считает, что беспрецедентное решение США о конфискации активов противоречит американскому закону о суверенном иммунитете стран 1976 года.

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Напомним, нижняя палата Конгресса США приняла проект о конфискации замороженных активов РФ для отправки этих денег на Украину. Но не все поддержали такое решение Штатов, в Европе американскими действиями оказались недовольны. А в Госдуме ответили, что в случае конфискации Москва поступит так же.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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