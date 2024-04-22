Адвокат рассказал, что США нарушат свой же закон в случае изъятия активов РФ

Россия может обратиться в Международный суд ООН в случае конфискации её замороженных активов, так как соответствующий проект США нарушает нормы международного права. Об этом рассказал адвокат, партнёр практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Сергей Гландин.

Адвокат объяснил, что Россия, её Минфин или Центральный банк не смогут оспаривать потенциальную конфискацию в суде США. Инвестиционные арбитражи также не будут надлежащим местом для разбирательства, поскольку речь идёт о суверенных активах.

"Соответственно, это публично-правовой, межгосударственный спор, и в этой ситуации наиболее подходящим является Международный суд ООН. Тем более что РФ может заявить о нарушении Устава ООН, норм общего международного права", — рассказал Гландин РАПСИ.