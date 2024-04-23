Матвиенко предостерегла недругов России от шага, который разрушит мировую экономику
Матвиенко заявила, что конфискация российских активов разрушит мировую экономику
Валентина Матвиенко. Фото © Совет Федерации
Конфискация заблокированных на Западе российских активов станет разрушительной для мировой экономики, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно поэтому, по её оценке, в ЕС и не спешат с этим решением.
"Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", — объяснила политик в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.
Она предупредила, что ответ России Европе на изъятие её активов "будет очень жёсткий и адекватный". Проект соответствующего закона уже разработан, и Совфед готов рассмотреть его незамедлительно, говорит Матвиенко. По её убеждению, от подобного шага "ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого". Она считает, что замораживать активы или проценты от доходов с них не в интересах европейцев, поэтому они держатся до последнего. Но США продолжают давить на партнёров по своим мотивам — чтобы ещё больше их ослабить.
Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами.
Политик призывает европейский бизнес вмешаться в обсуждения и сказать своё слово, потому что ответные меры Москвы станут жёстким ударом по нему. Что касается США, то, по словам Матвиенко, при подготовке пакета антироссийских санкций американцы себя несколько обезопасили.
Как уже писал Life.ru, 20 апреля нижняя палата конгресса приняла проект о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. Кроме того, согласно одобренному документу, властям Штатов разрешается вводить дополнительные санкции против России, КНР и Ирана. В Европе недовольны этим шагом.