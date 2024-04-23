Матвиенко предостерегла недругов России от шага, который разрушит мировую экономику

Конфискация заблокированных на Западе российских активов станет разрушительной для мировой экономики, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно поэтому, по её оценке, в ЕС и не спешат с этим решением.

"Это в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику. Разрушит доверие в мировой экономике. И, конечно, он абсолютно незаконный, нелегитимный. И в Европе это все понимают, что этого делать нельзя", — объяснила политик в интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву.

Она предупредила, что ответ России Европе на изъятие её активов "будет очень жёсткий и адекватный". Проект соответствующего закона уже разработан, и Совфед готов рассмотреть его незамедлительно, говорит Матвиенко. По её убеждению, от подобного шага "ЕС потеряет больше, чем Россия, и боится этого". Она считает, что замораживать активы или проценты от доходов с них не в интересах европейцев, поэтому они держатся до последнего. Но США продолжают давить на партнёров по своим мотивам — чтобы ещё больше их ослабить.

Американцы просто положили Европу. Положили. И экономически, и политически. И Европа стала полным вассалом. Она и так была в сфере безопасности, обороны вассалом. А сейчас она просто раздавлена американцами. Валентина Матвиенко Спикер Совета Федерации