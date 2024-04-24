В Москве пригрозили ответом США на конфискацию активов РФ

Если Соединённые Штаты осмелятся конфисковать замороженные российские активы, Москва сделает всё возможное, чтобы заставить Вашингтон пожалеть о содеянном. Такое предупреждение в беседе с журналистами озвучил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Дипломат напомнил, что в России тоже сосредоточен достаточный объём замороженных активов США и Европы. Страна имеет возможность разрушить имидж западных компаний и ударить по экономике недружественных государств.