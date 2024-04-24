В Москве пригрозили ответом США на конфискацию активов РФ
Замглавы МИД Панкин пообещал США ответ после конфискации активов
Если Соединённые Штаты осмелятся конфисковать замороженные российские активы, Москва сделает всё возможное, чтобы заставить Вашингтон пожалеть о содеянном. Такое предупреждение в беседе с журналистами озвучил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
Дипломат напомнил, что в России тоже сосредоточен достаточный объём замороженных активов США и Европы. Страна имеет возможность разрушить имидж западных компаний и ударить по экономике недружественных государств.
"Мы используем все инструменты и механизмы. Когда игра ведётся без каких-либо правил и ограничений, мы будем готовы пойти на контрмеры", — заявил Панкин.
Напомним, что законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины Палата представителей США приняла 20 апреля. Госдума в ответ пригрозила зеркальным ответом, а некоторые и вовсе заговорили об ассиметричной реакции.
Telegram / МИД России