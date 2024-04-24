Штормовой финал: Какая катастрофа ждёт США после кражи российских денег Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, какой сигнал Америка подаёт всему миру, собравшись украсть замороженные активы России, и почему она потеряет триллионы, а мы лишь пару-другую миллиардов. 23 апреля, 21:23 Нижняя палата Конгресса разрешила Байдену конфисковать активы РФ. Обложка © Getty Images / Shawn Thew - Pool

Опять громкие заголовки из серии "США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине". И теперь мы все умрём. Опять. Как уже много раз бывало. Во-первых, ещё не конфисковали. Чисто техническое уточнение. Ибо Конгресс, вернее, пока ещё только нижняя палата, ещё нужно ратифицировать в верхней, всего лишь разрешил Байдену конфисковать эти активы. Непонятно, правда, на основании каких законов (спойлер: никаких, это противозаконно даже у них). Будет ли Байден это делать — другой вопрос. Мы всем экспертным сообществом искренне надеемся, что да.

Во-вторых, этих активов там кот наплакал. Их стоимость несколько раз переоценивали в связи с колебаниями рыночной цены, но в любом случае это цифра в пределах 6–8 миллиардов долларов. Может, для отдельного человека это и огромная сумма, но в масштабах государства — это только нищую Украину могут радовать подобные подачки.

И да, разговоры о том, что именно эти средства дадут в кредит Украине, — это просто "бла-бла-бла", чтобы попытаться успокоить американских обывателей, которые против выделения средств для киевского режима. То есть пропагандистское надувательство собственных же граждан. Впрочем, Вашингтону не привыкать, он всё время так делает, уже и разучился иначе.

Зал заседаний Конгресса США. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Теперь к тому, почему мы так надеемся, что Байден всё же решится конфисковать эти активы. Начиная с 11 апреля уже две недели на американских фондовых биржах идёт падение. Многие крупные акторы вынимают свои средства, распродавая акции. В первую очередь это ударило по капитализации Nvidia и остальной "большой пятёрки". И это только цветочки того, что может быть дальше.

Потому что, если будет подан сигнал "здесь территория беспредела, где чужие активы могут отнять просто так, под предлогом "нам не нравятся их владельцы", территория США перестанет быть "сейв хэвен" ("спокойная гавань") для капиталов, превратившись в зону риска. Завтра таким же образом могут попытаться отнять активы арабов (в Саудовской Аравии геев убивают!) или китайцев (там вообще страшные коммунистические коммунисты, непрерывно угнетающие уйгурских уйгуров).

Объёмы только саудовских инвестиций в американскую экономику — свыше 1,3 триллиона долларов. У Китая ещё больше (до четырёх триллионов). Если все они побегут в другие юрисдикции, то США ждёт тяжелейший кризис. Они сейчас пытаются заманивать к себе каждую копеечку, ради этого даже держат высокую учётную ставку по долгам (хотя это обходится им в триллион с лишним долларов ежегодно), им нужен иностранный капитал как воздух. И тут сигнал: "Шухер! Чуваки, тут грабят!" Падение двух последних недель, съевшее весь предыдущий рост с февраля, покажется "лёгким ветерком".

За шесть (или сколько там сейчас) миллиардов долларов обрушить американскую экономику? Дайте две! Да дайте десять, чего мелочиться!

И второй момент. Не только в США есть российские активы. В России тоже есть американские. И их гораздо больше. К тому же в основном во всяком вкусном — типа нефтегаза и прочих высокоприбыльных отраслей. Так что если их конфисковать по принципу "всё на всё", то мы только выиграем.

Более того, если это будет наша ответная мера, то это не будет воспринято как беспредел и не вызовет оттока капиталов у нас, только у них. Так что "Та-фай! Та-фай!". Или, как у них говорят, "Гоу, Джонни, гоу!".

Авторы Александр Роджерс